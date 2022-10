Il Premio Sergio Valente si rinnova

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - La Sala Giulio Cesare del Campidoglio ha ospitato la presentazione del rinnovato Premio Sergio Valente, ideato nel 1991 dal celebre hair stylist, con l'obiettivo di promuovere nuove figure professionali nel settore. Un'iniziativa che attraverso la competizione è diventata un trampolino di lancio, per nuove opportunità professionali nel mondo del lavoro, supportati dai maestri che hanno fatto la storia dello stile italiano della moda capelli nel mondo. Davanti a un pubblico selezionato, che ha visto la presenza anche di Anna Fendi, fresca del lutto di sua sorella Franca, il maestro Sergio Valente ha raccontato alcuni aneddoti maturati in 60 anni di esperienza al fianco dei più grandi stilisti dell'haute couture: da Valentino a Versace, da Ferre' a Capucci e ancora Lancetti, Fendi, Curiel, Sarli e molti altri. A fare gli onori di casa, l'assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato, che sin dal suo insediamento si è reso promotore di una mirata strategia intenta a rilanciare Roma e le diverse realtà creative ed artigiane del fashion system capitolino. A moderare gli interventi la giornalista del Tg1 Paola Cacianti. Al Premio Sergio Valente potranno partecipare hairstylist sia junior che senior di tutto il mondo, mediante la piattaforma online del concorso, individuando la propria categoria di appartenenza: total look acconciatura, total look taglio e colore, total look barber. I primi 20 partecipanti di ogni categoria della competizione Senior, più i primi venti 20 di ogni categoria Junior, saranno ammessi alla finale che si terrà nel settembre 2023 a Roma Cinecittà World. Fanno parte del direttivo della Fondazione Sergio Valente, Angelo Pavanello, Sabrina Persechino ed Antonio Neri, ideatore e responsabile del rilancio del nuovo progetto Premio Sergio Valente. (ANSA).