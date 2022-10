Asta benefica per abiti di scena di Alice ed Ellen Kessler

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - I costumi di scena delle gemelle Kessler andranno all'asta con la casa Neumeister, che esporrà a Monaco di Baviera gli abiti delle soubrette dal 12 ottobre, mettendoli in vendita in un'asta online per due settimane, fino al 30 ottobre. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Per quattro decenni, Alice ed Ellen Kessler sono state tra le showgirl più famose al mondo. Dopo la loro prima apparizione nel 1952 al teatro di varietà Palladium di Dusseldorf, le gemelle intrapresero, attorno alla metà degli anni Cinquanta, una straordinaria carriera "made in Germany" nel mondo dello spettacolo internazionale debuttando come ballerine nel celebre Lido di Parigi. Per cinque anni le Kessler hanno figurato nell'ensemble del leggendario Varieté Ballet. Quale parte integrante degli spettacoli di Dean Martin, Frank Sinatra o Ed Sullivan, negli anni '60 sono state celebrate negli Stati Uniti come l'esportazione di maggior successo della Germania e la doppia personificazione del cosiddetto "Frauleinwunder".

In seguito, le gemelle Kessler hanno goduto anni di grande successo televisivo in Italia e sono apparse davanti alla telecamera per numerosi film musicali e programmi televisivi in Germania. Dal 1962 al 1986 hanno risieduto stabilmente a Roma vivendo tre decenni di grande successo con i loro spettacoli in tv. Sono state le prime donne, in Italia, a mostrare le gambe in televisione nel 1961 e hanno ottenuto altri grandi successi come cantanti con la canzone "Da-da-um-pa" e con il musical "Viola violino viola d'amore". I costumi erano parte fondamentale dei loro spettacoli teatrali. Gli abiti sono stati creati a mano in Italia e in Francia, e per la maggior parte realizzati in chiffon e seta e ricamati con paillettes e perle. Questo ottobre, per la prima volta, 50 abiti di scena delle Kessler dagli anni '50 agli anni '90 potranno essere acquistati grazie a un'asta online. L'intero ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L'asta prenderà il via con un evento, trasmesso in diretta streaming, che vedrà la partecipazione delle Kessler al teatro nazionale in piazza Gärtner di Monaco. (ANSA).