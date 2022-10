Ixos X lancia capsule gender free con la band punk Ros

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il marchio di abbigliamento Ixos X veste la band rock-punk, "Ros" per il lancio della capsule Ixos X- Stream, gender free e fuori dagli schemi, in cui la ricerca di stile si fonde con lo spirito della new generation e soprattutto con le sonorità della band lanciata da X-Factor nel 2017. "I Ros incarnano alla perfezione il mood della capsule Ixos X-Stream, vestendola e facendola vibrare sulle loro sonorità trascinanti" commenta Fabio Malloni, direttore creativo del marchio. Il risultato segue il ritmo di un sapiente crossover, dal rock all'hip hop black fino all'alternative, in un gioco ininterrotto di rimandi e di citazioni: basici i cromatismi, essenziali le linee, i tagli sono definiti da silhouette affilate e da lunghezze senza compromessi. Nella capsule troviamo texture naturali, pelle, cotone, denim e grafismi street che si alternano a un color block dalle sfumature over: dalla maxi shirt che diventa dress ai perfecto in pelle, dalle maglie in impalpabile tulle alle T-shirt manifesto passando per felpe cropped e giubbini in jeans, tra stampe serigrafiche e finissaggi con spruzzo manuale, in un mixtape di accessori con gommatura a contrasto alla galvanica argento. (ANSA).