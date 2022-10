Roberto Capucci protagonista di una mostra al Labirinto Masone

(ANSA) - PARMA, 05 OTT - Il maestro della moda Roberto Capucci è il protagonista di 'Seriche armature', la nuova mostra autunnale del Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma), in programma dall'8 ottobre all'8 gennaio. Nel 1993 la casa editrice di Franco Maria Ricci dedicò a Capucci un volume della collana 'Luxe, calme et volupté': per onorare la ricorrenza nasce questa esposizione, curata dalla Fondazione Roberto Capucci insieme alla Fondazione Franco Maria Ricci, con la collaborazione di Sylvia Ferino. Capucci, 91 anni, è un genio senza paragoni della moda e dello stile italiano, ammirato in tutto il mondo e le cui creazioni sono tutt'oggi esposte nei maggiori musei. La mostra emiliana ne vuole celebrare la carriera in diversi aspetti, affiancando i suoi abiti alle opere d'arte della collezione, creando così "dialoghi imprevisti ed inediti e nuove suggestioni artistiche".

Storici della moda e creativi di oggi concordano nell'affermare quanto per Capucci il termine "stilista" sia quasi riduttivo: impossibile da inquadrare in una singola categoria, la sua è un'opera artistica a tutto tondo. I suoi abiti sono strutture architettoniche dove il colore, protagonista indiscusso, scolpisce la materia in creazioni dalla forza espressiva rimasta tuttora ineguagliata. Durante la sua carriera la notorietà è stata tale da permettergli di vestire icone femminili come Marilyn Monroe, Gloria Swanson, Jacqueline Kennedy, Elsa Martinelli, Irene Brin, Rita Levi Montalcini, che ritirò il Premio Nobel per la Medicina nel 1986 con un suo abito, e Silvana Mangano, per la quale Capucci, voluto fortemente da Pierpaolo Pasolini, disegnò i vestiti del film 'Teorema'. Memorabili le creazioni degli anni '80, come 'Farfalle e Cerchi', che ricordano forme del mondo animale, o 'Variazioni nel Verde e Colore', in cui il colore si impone come protagonista di audaci combinazioni cromatiche. In occasione della mostra sarà pubblicato un nuovo volume per Franco Maria Ricci Editore, dedicato al geniale 'couturier'. (ANSA).