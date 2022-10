Dieci anni di Accademia di Belle Arti nei Mercati di Traiano

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Couturialism" è il titolo della sfilata delle mini-collezioni degli studenti dell'Accademia di Belle Arti (Aba) di Roma, che festeggia dieci anni di attività, nello scenario storico dei Mercati di Traiano a Roma.

L'evento, promosso da Roma capitale, con il contributo di Mariano Angelucci, presidente della Commissione Moda, Turismo e Relazioni Internazionali di Roma Capitale, e di Cecilia Casorati, direttrice dell'Aba, è stato curato da Sara Chiarugi e Alberto Moretti, che hanno selezionato i 20 migliori studenti-designer degli ultimi 10 anni. Gli stilisti presentano ciascuno la propria capsule di cinque capi per uomo e per donna.

Abiti e accessori celebrano le tecniche artigianali e artistiche, unite alla conoscenza della storia dell'arte e della moda, acquisite dagli studenti dell'ultimo anno del triennio e del biennio del corso di Fashion Design dell'Aba di Roma.

I 20 designer in pedana sono: Federica Bettelli, Elisa Brunetto, Guido Buongiorno, Erika Chiaverini, Giorgia Cianfanelli, Domitilla Damiani, Aurora De Silli, Giulia Fastellini, Chiara Guerzoni, Leonardo Ferri, Tamara Kavrakova, Chen Lin, Silvia Manzara, Emiliano Marinelli, Federica Ognibene, Susanna Picchiami, Polina Strepetova, Chiara Volpe, Wanjing Ye, Hainiyeh Zairei. (ANSA).