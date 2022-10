Chanel sfila a Parigi, la sua musa è Kristen Stewart

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - L'attrice californiana Kristen Stewart incarna la collezione pret-à-porter primavera-estate 2023 firmata da Virginie Viard che ha sfilato a Parigi nell'ultimo giorno della fashion week francese. Una collezione, quella presentata nel Grand Palais Ephemere, che sembra essere stata ritagliata sullo stile della diva, su uno sfondo cinematografico, con le immagini del film "Last Year in Marienbad" (1961) di Alain Resnais. Esplorando la libertà di movimento di una donna, Viard immagina un collage di glamour, vorticoso di modernità e leggerezza. Simboli della femminilità come perle, paillettes, fiocchi e piume, si posano su chiffon di seta, pois e tweed pied de poule. La sensualità abbonda nelle proporzioni mutevoli di morbidezza, struttura e ornamenti preziosi. Il mistero pervade gli echi intangibili di Gabrielle Chanel, eseguita con una mano innatamente moderna. Già in un breve video e fotografia del duo Inez & Vinoodh, presentato a pochi giorni dal defilé, la musa della maison, di cui è anche ambasciatrice, emerge da Le Champo, un iconico cinema d'essai parigino, dopo la proiezione di Last Anno a Marienbad. L'eroina di thriller (Panic room) e horror di successo (Into the wild) consacrata dalla serie Twiligth, indossa un top in jersey impreziosito da un fiocco oversize e una gonna lunga tulle plissettato e ricamo. Il primo assaggio di una serie di capi disegnati dalla direttrice creativa della maison Virginie Viard, pensando alla personalità e al carisma dell'attrice. (ANSA).