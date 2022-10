Premio Anna Fendi con una mostra di auto d'epoca

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il Premio Anna Fendi - "Fiori e Motori in Musica", evento che celebra l'arte, la bellezza e la passione per l'eccellenza, nella cornice dei balconi fioriti delle strade del borgo di Ronciglione, si è aperto con un'esposizione di auto storiche concesse da Orgoglio Motoristico Romano. L'associazione, presieduta da Stefano Pandolfi, promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sportivo e culturale dell'automobilismo romano e si è mostrata ai romani con il primo Grand Prix Storico tenutosi nella Città Eterna, ai Fori Imperiali e all'Eur, lo scorso giugno. Nell'ambito dello stesso evento è stato conferito il premio Anna Fendi Balcone in Fiore, concorso ideato da Anna Fendi per i più riusciti allestimenti floreali del comune di Ronciglione, giunto quest'anno alla XVII edizione. Il premio, presieduto negli anni passati da personalità del calibro di Gillo Pontecorvo e Ugo Gregoretti e nella precedente edizione dal maestro Andrea de Carlo, può contare sulla presidenza di Enrico Vanzina e per il secondo anno consecutivo, su Maria Grazia Cucinotta come madrina d'eccezione, presidente della giuria di nuovo la professoressa Nadia Mezzani.

A chiusura della kermesse, il maestro Andrea de Carlo, ideatore e presidente del Festival Barocco Alessandro Stradella di Viterbo, ha eseguito una selezione di brani di musica barocca. Ospite d'onore della manifestazione, il maestro Michele dall'Ongaro, compositore e musicologo nonché presidente e sovrintendente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. L'evento, ideato e fortemente voluto da Anna Fendi, è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Ronciglione e con la sponsorizzazione dell'azienda Otofarma. (ANSA).