Bikkembergs, dagli archivi capi originali anni Novanta

Il marchio di abbigliamento Bikkembergs rende omaggio al suo fondatore, Dirk, con il progetto 'Archive - Viaggio ad Anversa': dal 4 ottobre saranno di nuovo in vendita, per un tempo limitato, una serie di capi originali degli anni Novanta-inizio Duemila. "Pezzi che - dice l'attuale direttore creativo del brand, Lee Wood - non hanno bisogno di essere attualizzati per piacere, ma solo di essere riscoperti e indossati nuovamente".

Le 53 creazioni disegnate da Dirk Bikkembergs per un breve periodo di tempo torneranno quindi disponibili sul mercato, contrassegnate da una label personalizzata. Non si tratta di abiti 'ispirati' a quelli disegnati dallo stilista belga, fondatore nel 1986 del brand di abbigliamento e accessori, e neppure di repliche: sono esattamente i pezzi originali, protagonisti delle sfilate degli anni Novanta-inizio Duemila.

Fanno parte della selezione, capi recuperati dagli archivi come la canottiera dedicata ai mondiali di calcio vinti dall'Italia nel 2006.

"Per me - dice Lee Wood, dal 2016 direttore creativo di Bikkembergs -, il passato ha sempre avuto un valore incredibile, perché ogni cosa che impariamo proviene da lì. Quando si è trattato di selezionare i capi per il progetto Archive ho iniziato a rivedere tutte le sfilate, scegliendo i capi che meglio di altri facevano emergere la continuità che il brand ha avuto nel tempo, dalle origini, al presente, fino al futuro".

