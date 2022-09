A Parigi sfila il glamour quotidiano di Schiaparelli

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Glamour senza limiti e a tutte le ore del giorno, con la nuova collezione di pret-à-porter di Schiaparelli disegnata da Daniel Roseberry. La signora indosserà una camicia bianca con intarsi di oro 24K e una gonna a tubo nera dal mattino alla sera. Con quel look andrà a vedere il saggio della figlia a scuola, poi a una colazione con le amiche, quindi all'inaugurazione di un vernissage. E sarà semplicemente glamour. Uno stile irrinunciabile per Roseberry, rimasto colpito, mentre era in vacanza in Toscana, dallo chic e dai cambi per ogni occasione delle ospiti di un noto resort di Porto Ercole. "Non mi piace usare la parola "quotidiano" per Schiaparelli - spiega lo stilista - eppure questa è la scommessa di ogni prêt-à-porter. Perché il mondo avrebbe bisogno di un'altra collezione di prêt-à-porter. Forse tutti i creatori dovrebbero chiedersi perché stanno preparando ancora abiti. Per me, si tratta dell'opportunità di offrire agli ammiratori della maison modelli che siano allo stesso tempo quotidiani e straordinari. La percezione del prêt-à-porter può essere condizionata da alcune considerazioni pratiche, ma ciò non significa che la donna che lo indossa abbia meno diritto alla fantasia di chi acquista i capi d'alta moda. La nostra vocazione all'extra-ordinario definisce non solo la nostra couture, ma anche il nostro immaginario quotidiano. Scoprirete infatti la raffinatezza della sartoria resa nei tessuti più belli del mondo, con lo stesso spirito - le nostre rielaborazioni dell'anatomia umana, i nostri bijoux, gli elementi speciali come i capelli trompe l'oeil - così come i codici iconici quali il metro sartoriale ricamato in seta oro - che caratterizzano la nostra couture". (ANSA).