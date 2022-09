Balestra tra riflessi e sogni di notte di mezza estate

(ANSA) - ROMA, 27 SET - La seconda collezione di pret a porter di Balestra, disegnata da Sofia Bertolli Balestra, nipote del fondatore del marchio Renato Balestra, ora direttrice creativa del brand, si presenta tra bagliori di paillettes e "sogni di una notte di mezza estate". Concepita con la volontà di superare la stagionalità e creare nuovi mood, la collezione punta sulla luce dei ricami. "Ho voluto disegnare una stampa - spiega Sofia - che prendesse ispirazione dai prismi. La collezione è luce che si diffonde riflettendo su chi la indossa", è a base di tessuti "prismatici" e paillettes blu Balestra effetto acqua, che riescono a seguire le curve del corpo, creando una seconda pelle, effetto sirena.

Per il giorno l'ispirazione viene dalla Dea Roma, di un'inedita stampa di Piranesi dall'alto valore evocativo. "Siamo rimasti incantati dalle stampe di Piranesi aggiunge la stilista - Un invito a sognare, a lasciarsi trasportare dalle emozioni, immaginando luoghi fisici e ideali. Offrendo alle nuove generazioni un passato fatto di grandi sognatori e artisti".

L'heritage della maison viene esaltato anche dal motivo della spina di pesce. Nato su di un abito di haute couture indossato da Pat Cleveland nella sfilata della collezione Autunno/Inverno del 1986. L'abito è stato ripreso in questa collezione su diversi look. L'archivio ispira e contamina la nuova Balestra.

Fondata a Roma nel 1959 da Renato Balestra, la maison è oggi una realtà improntata sulla gestione familiare delle figlie del fondatore, Fabiana e Federica Balestra. Sofia Bertolli Balestra, rappresentante della terza generazione, ha oggi il ruolo di scrivere una nuova pagina della storia della maison nata sessantatre anni fa. (ANSA).