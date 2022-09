Le sirene di Durazzi Milano tra sartoria e body

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Si ispira alle sirene la collezione per la prossima estate di Durazzi Milano, presentata alla Fashion week, pensata come l'evoluzione della collezione invernale, reinventata dal sole e dall'acqua. I corpi sono fasciati da body e overall da amazzone, con dettagli come il piping che ricorda la criniera del cavallo o le visiere di crine. La ricerca dell'essenziale e la suggestione per le divise ispira i tagli lineari di cappotti e pantaloni sartoriali in canvas di viscosa, e le camicie ispirate a uniformi proposte in mussola trasparente. Un'estetica contaminata da fondali marini, fiori seccati al sole, concrezioni coralline, pietre bagnate, riflessi metallici, ricami metallici in reti di maglia, tessuti intrecciati di rafia, maglia mouliné dai toni sabbiosi, pellami argentati e traforati, stampe degradé di fiori sottomarini. (ANSA).