La Ferrari romba anche a teatro

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Ferrari romba anche a teatro: va in scena al Lirico la collezione disegnata da Rocco Iannone che, alla sua terza prova come direttore creativo della linea di moda della maison del Cavallino, allarga gli orizzonti dell'abbigliamento nato dalla casa automobilistica. Questa volta il punto di partenza è Hollywood, con le pellicole che hanno contribuito a diffondere nel mondo il mito Ferrari. Ecco quindi un'estetica che parte dal sogno, incarnata dal fashion movie che apre la sfilata, "The Dream of Dreamers" diretto dalla fotografa e regista italo-canadese Floria Sigismondi. In questo sogno trovano spazio tutte le anime Ferrari, riflesse nel miscelarsi di abbigliamento sartoriale, riferimenti al racing e al workwear: la tuta da pilota trapuntata con il tacco a spillo, l'abito da sera di specchietti con i guanti da guida, il Rosso Le Mans e il Giallo Modena che incontrano l'azzurro e il kaki, il camouflage pop delle palme californiane e i patch del mondo automotive.

Il tutto ad alta tecnologia, proprio come per le macchine: il denim reso lucente dal trattamento a ozono, i ricami piazzati con viti e bulloni, solitamente utilizzati per l'assemblaggio dei motori, questa volta cuciti insieme alle pietre lucenti.

(ANSA).