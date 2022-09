Bottega Veneta tra eleganza e utility

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Il mondo è una piccola stanza: la premessa è semplice. La collezione racconta di una serie di personaggi in movimento, invitati a viaggiare attraverso un paesaggio creato da Gaetano Pesce". Così il direttore creativo di Bottega Veneta, Matthieu Blazy, racconta la sua collezione primavera-estate 2023, per cui ha voluto in passerella Kate Moss, simbolo di questo nuovo mood in cui l'eleganza incontra il mondo utility. Un mood esaltato dall'allestimento speciale commissionato all'architetto Gaetano Pesce.

"Questo spazio è un tributo alla diversità - racconta Pesce - Riguarda l'essere umano: siamo tutti diversi. Siamo tutti originali, e questo è uno dei temi del mio stile". Così Kate Moss, Maria Carla Boscono e le altre modelle e modelli si muovono in un set che è una vera e propria opera di arte contemporanea: una resina colorata diventa la superficie della passerella, mentre gli ospiti sono seduti su 400 sedie, tutte realizzate con una base di cotone bianco e ricoperte di resina (tra i 400 ospiti seduti c'è anche Ilona Staller). 'Come stai?' è il nome scelto per questo modello di sedia, che successivamente sarà messa in vendita In collezione ci sono tutti i classici della quotidianità, elevati grazie a creatività e lavorazioni speciali, per lui e per lei: i soprabiti maschili, le camicie a quadri, gonne a portafoglio, trench in pelle, tailleur e pantaloni in pelle.

L'idea è quella che ogni pezzo sia unico, simbolo di una convergenza tra passato, presente e futuro. (ANSA).