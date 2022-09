Da Vivetta mani maliziose e violette

(ANSA) - MILANO, 24 SET - Mani che coprono il seno, dita smaltate che stringono i capezzoli sono i top e reggiseni tra il giocoso e il malizioso portati in passerella a Milano da Vivetta.

La collezione per la prossima estate è ispirata alla natura e vede protagoniste le violette: ricamate su body in tulle; stampate a colori arcobaleno su gonne plissé e applicate a tuniche e pantaloni trasparenti color nudo; lavorate a crochet in rilievo su minigonne e crop top. Alle viole e ai cuori si alternano i simboli surrealisti che sono la signature del brand, come le mani, che ricamate sul body in tulle sottolineano il seno, o abbracciano la scollatura rotonda delle camicie. (ANSA).