Emporio Armani porta la vacanza in città

(di Gioia Giudici) (ANSA) - MILANO, 22 SET - Sfilano su una passerella che sembra fatta d'acqua le modelle di Emporio Armani, a incarnare quella voglia di libertà, viaggio, vacanza che fa parte dell'estate, stagione cui è dedicata la collezione presentata aggi alla Milano Fashion Week.

"Questa collezione - spiega Giorgio Armani - esprime un pensiero di libertà e apertura: ho voluto portare nel vestire metropolitano, che è l'essenza di Emporio, la libertà e la leggerezza del ritorno da un lungo viaggio nel quale si sono accumulate cose e ricordi, e lì si mescola nella propria quotidianità. È come portare la vacanza, in città." In questa operazione, nulla si perde del rigore di Armani: anche capi più ispirati alla vacanza, quelli da guardaroba estivo, vedi la gonna a pareo o il pantalone arabeggiante, si portano con il blazer leggero ma sempre perfetto, o con i top ricamati di cristalli, in un equilibrato mix metropolitano. Che la leggerezza necessaria alla stagione e la conseguente voglia di evasione nulla tolgano alla compostezza lo si evince fin dalle prime uscite, con una serie di completi in lino o cotone che si declinano nei toni del bianco e dei naturali, con le giacche morbide come camicie o lunghe come soprabiti, i pantaloni morbidi rastremati al fondo abbinati alle ciabatte di corda portate con i calzini o a quelle di rete, ancora echi del mare. I toni naturali cedono spazio a quelli pastello, il malva e la mela, che tornano anche insieme e anche di sera, in un alternarsi di pantaloni serici e fluidi e canotte scintillanti di ricami, gilet a tunica e gonne di tulle, lunghi e fluttuanti abiti con applicazioni di fiori, jumpsuit in versione rosa e preziosa, accesa da bagliori di cristalli.

Tra gli ospiti della sfilata, all'Armani Teatro, tra Margherita Buy e Federica Pellegini, anche Simone Giannelli, il Capitano della nazionale italiana di volley maschile con cui ha vinto recentemente l'oro agli europei, eletto miglior giocatore del torneo. (ANSA).