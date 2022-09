La vita dell'amante nella collezione di N21

(ANSA) - MILANO, 21 SET - I tanti stati d'animo di un'amante fanno da sfondo alla collezione per la prossima estate disegnata dal direttore creativo Alessandro Dell'Acqua per la sua N21.

"Le amanti - dice lui - sono portatrici di molti stati d'animo: l'amore, la gioia, la passione, il benessere, l'erotismo, il sesso, la delusione, la rabbia e possono passare dall'uno all'altro in pochissimo tempo. Più che una reazione istintiva, in questi cambiamenti d'animo improvvisi e veloci c'è la capacità di prendere atto delle situazioni che si trasformano in modi imprevedibili. E poi c'è un'ambivalenza che definirei naturale, perché ovviamente le amanti sono amatissime dall'amato e odiatissime dalle rivali".

In questo gioco tra moralismo e passionalità, liberazione e costrizione, la collezione si dipana come un racconto cinematografico alla maniera di Monica Vitti, Anna Magnani, Stefania Sandrelli. Così le gonne hanno sempre un qualcosa di scomposto e non si allacciano interamente sul dietro, le camicie sono in seta e nylon trasparente con gli inserti in pizzo, i mini tailleur sono in maglia doppiata con paillettes rosse o pizzo di tulle, le giacche hanno piume di gallo applicate, le culotte e i reggiseni in raso dai colori forti sono protagonisti sotto gli abiti-lingerie trasparenti o con le gonne a tubo in pelle chiara. Gli abiti da sera più preziosi sono invece ottenuti da abiti da sposa vintage smontati e rimontati, portati con le mules ingegneristiche, alte 12 cm ma senza tacco. (ANSA).