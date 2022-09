Fendi tra utilità e femminilità pensando a Karl

(ANSA) - MILANO, 21 SET - E' quasi un omaggio a Karl Lagerfeld la collezione disegnata da Kim Jones per Fendi, che ha sfilato oggi a Milano. Il lavoro fatto dal kaiser della moda per la maison romana tra il 1996 e il 2002 è infatti il punto di partenza della proposta per la prossima estate. "Si tratta di continuità - spiega Jones - Mi interessa guardare alle cose che ha fatto Karl e vedere come possiamo svilupparle, sia visivamente che tecnicamente". Così una stampa floreale tratta dagli archivi e un logo presentato per la prima volta nel 2000 sono riletti all'oggi, in toni pop e sovrapposizioni. Un'idea di dualismo che nasce dall'interesse di Jones nell'esplorare, nel suo lavoro per la maison, "la nozione di utilità funzionale insieme alla femminilità, perché le donne Fendi - sottolinea - sono donne forti con vite colme e impegnate".

Così l'abito in raso è ibridato con un tessuto a rete e sostenuto da sneakers rialzate o platforms in gomma, mentre i funzionali abiti con tablier, à la maniere de Karl, di organza tecnica o jersey di nylon, sono impreziositi da ricami laccati.

Anche le borse sono all'insegna del dualismo, tra pelli lucide e tele neutre, tonalità audaci e toni naturali. "In Fendi, tutto nasce dalla conversazione intorno alla doppia F che ci fa vedere le cose in coppia", riflette Silvia Venturini Fendi, che ha tagliato a metà una Peekaboo per rivelarne i meccanismi, candidandola ad accessorio della stagione. "Anche le borse - chiosa la designer - diventano parte di una famiglia: grandi e piccole". (ANSA).