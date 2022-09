Core, Fashion, Lusso, Herno si fa in tre

(ANSA) - ROMA, 21 SET - "Nonostante i problemi generali dell'Italia e del mondo, per la nostra azienda è un momento felice, quindi ci siamo divertiti a creare una collezione che alterna tre stili: il classico che punta al core, alla tradizione, ai trench classici di Herno; il lusso che utilizza materiali pregiati come cachemire e seta; la parte fashion dov'è protagonista il colore, il rosa flou, il verde acido. Credo che stiamo andando verso un prodotto che non sia immediatamente riconoscibile".

E' Claudio Marenzi, ceo di Herno ma anche presidente di Pitti Immagine e di Confindustria Moda, a raccontare la nuova collezione donna Primavera/Estate 2023 del suo marchio, dove coesistono appunto, tre diverse storie. Core, il punto di partenza, il centro e l'essenza; Lusso, concentrato di tessuti e lavorazioni preziose; Fashion, dove la tradizione è rieletta in chiave contemporanea e inaspettata. Il dna resta lo stesso: estetica funzionale e innovazione sartoriale. (ANSA).