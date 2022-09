A Milano sfila la viaggiatrice di Alberta Ferretti

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Una raccolta di elementi preziosi accumulati in giro per il mondo, tesori e ricordi assemblati con eclettismo e nonchalance: è un viaggio la collezione per la prossima estate di Alberta Ferretti.

Il guardaroba è un inno alla leggerezza e alla fluidità, dove lungo e corto, maschile e femminile si mescolano: le camicie si allungano, i trench diventano leggerissimi, i gilet e le giacche hanno orli a fazzoletto, mentre la pelle nuda occhieggia sotto pannelli liquidi, sotto le tuniche di rafia o di canutiglie, sotto abiti incrostati di tralci macramè. Il tutto accompagnato a echi di un certo abbigliamento da viaggio, field jacket, blazer, tute, ma filtrato attraverso materie impalpabili e colori che sono accenti di nomadismo, dal verde prato al viola ametista. (ANSA).