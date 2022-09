Sostenibilità e giovani designer in vetrina a Milano

(ANSA) - MILANO, 20 SET - L'impegno a supporto della sostenibilità e quello verso la nuova generazione di designers si uniscono nel progetto "Be Sustainable Wear Preloved", presentato oggi in apertura della Milano Fashion Week.

Grazie all'iniziativa del Camera Moda Fashion Trust, e in collaborazione con Tearose, da oggi al 26 settembre sarà possibile acquistare accessori e abiti da sera vintage donati dalle Ambassadors del Fashion Trust, il cui ricavato sosterrà i nuovi progetti dell'organizzazione.

Il Camera Moda Fashion Trust è nato per promuovere designer emergenti garantendo loro supporto economico, strategico e imprenditoriale per agevolarne il percorso nel Made In Italy e accelerarne la loro crescita con particolare attenzione all'internazionalizzazione, al digitale, alla distribuzione e alla protezione della proprietà intellettuale.

Il Fashion Trust ha permesso a brand come Act N.1 di farsi strada, attraverso il supporto ricevuto, nella scena della moda nazionale e internazionale. Il brand fondato da Luca Lin e Galib Gassanoff è stato infatti selezionato da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Maison Valentino, che ospiterà infatti lo show del brand sul proprio canale social IG @maisonvalentino.

