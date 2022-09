Piquadro diventa carbon neutral

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Piquadro muove un nuovo passo verso la sostenibilità e, dopo la svolta green con l'impiego di materiali riciclati, punta alla neutralità carbonica per l'intero Gruppo. Lo ha annunciato oggi a Milano moda Donna Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro. L'obiettivo di compensazione delle 1.896 tonnellate di Co2 prodotte dalle aziende del gruppo - Piquadro, The Bridge e Lancel - verrà raggiunto attraverso crediti di carbonio certificati generati grazie alla riforestazione di aree fortemente degradate del Cerrado in Brasile, la foresta tropicale più biodiversa al mondo. Per Piquadro, The Bridge e Lancel sono stati infatti individuati circa 15 prodotti tra le linee più vendute e di ognuno è stata calcolata la quantità di CO2 emessa con l'obiettivo di compensarla attraverso l'acquisto di ulteriori crediti di carbonio certificati. Piquadro sarà così una delle prime aziende al mondo, non solo nel suo settore, ad aver abbracciato un tale livello di impegno. Come imprenditore, ritengo la "riduzione e la compensazione delle emissioni di anidride carbonica un passo etico imprescindibile per i tre marchi del Gruppo", afferma Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Piquadro. "La compensazione - aggiunge - è un primo passo. La vera sfida è e sarà la riduzione delle emissioni tramite processi di progettazione orientati a questo obbiettivo. A questo si deve aggiungere un impegno crescente nella sostenibilità sociale". (ANSA).