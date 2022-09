Milano e Versace celebrano Richard Avedon

(ANSA) - MILANO, 20 SET - E' iniziata con la campagna per la collezione primavera/estate 1980, che decretava l'esordio dello stilista, fino a quella della collezione per la primavera/estate 1998, la prima firmata da Donatella Versace, la collaborazione tra Richard Avedon e la maison della Medusa, ripercorsa in una sezione deella mostra "Richard Avedon: Relationships" che apre il 22 settembre a Palazzo Reale di Milano e vede come main partner proprio Versace, che oggi ha organizzato un vernissage per la fashion week.

L'esposizione dedicata a uno dei maestri della fotografia del Novecento ne ripercorre gli oltre sessant'anni di carriera attraverso 106 immagini provenienti dalla collezione del Center for Creative Photography (CCP) di Tucson (USA) e dalla Richard Avedon Foundation (USA). La mostra, promossa dal Comune di Milano, prodotta e organizzata da Palazzo Reale e Skira Editore in collaborazione con il Center for Creative Photography e la Richard Avedon Foundation, è curata da Rebecca Senf, responsabile della collezione del Center for Creative Photography.

Il percorso espositivo, suddiviso in dieci sezioni - The Artist, The Premise of the show, Early Fashion, Actors and Directors, Visual Artists, Performing Artists / Musicians and writers / Poets, Avedon's People, Politics, Late Fashion, Versace - si costruisce attorno alle due cifre più caratteristiche della sua ricerca: le fotografie di moda e i ritratti. Nel percorso espositivo una serie di ritratti, tra cui quelli dei Beatles, ma anche di Bob Dylan, di Michelangelo Antonioni, Allen Ginsberg, Sofia Loren, Marylin Monroe, del Dalai Lama e due di Andy Warhol, dove il padre della Pop art americana decide di mostrare la sua intimità a Richard Avedon esibendo le sue cicatrici da arma da fuoco, dopo essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio. (ANSA).