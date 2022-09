Martino Midali contro la violenza sulle donne

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Martino Midali è tornato a sfilare a Milano per festeggiare i suoi primi 40 anni e per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne: 'L'amore non fa male' è scritto sulla T-shirt in edizione limitata creata in collaborazione con la textile designer Debora Delli, scelta per chiudere lo show a palazzo Turati.

In passerella, la capsule collection creata per l'anniversario: 12 look in solo jersey, caposaldo del brand, tutti a righe, altra firma dello stile Midali. (ANSA).