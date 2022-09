Intrecci glamour da Rodo

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Intreccio glamour e tradizione del fatto made in Italy per Rodo, azienda di accessori nata nel 1956 che celebra anche l'arte dell'illustrazione con un Prize che supporta i giovani talenti. Rodisegno Prize - Drawing an icon, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano, ha coinvolto i sei giovani artisti internazionali Connie Lim, Chris Gambrell, Ekaterina Demina, Joanna Layla, Kelly Bailey e Hossein Borojeni, chiamati a reinterpretare altrettanti prodotti iconici di Rodo per promuovere l'arte e la cultura presso le nuove generazioni. Rodo svela il suo saper fare con una collezione di scarpe e borse realizzate a mano. Un artigiano mostra in un cortile la sua maestria nel realizzare una borsa al giorno. Tra la nuove proposte prevalgono le mini bag nell'iconico midollino, fiore all'occhiello del marchio, arricchite da preziose fibbie déco.

C'è anche il mini secchiello. Dall'archivio storico della maison, vengono reinterpretati i modelli considerati piccoli capolavori di stile e artigianalità, come le mini tracolle per la sera, con catene gioiello. Le iconiche borse da pescatore, da giorno e da sera, sono realizzate in morbide nappe, oppure in stampe metallizzate whips. Il cocco stampato opaco rende gli oggetti preziosi ed esalta i colori come gesso, blu, marine, rosa e acquamarina. Reti attraverso le quali vengono passate catene di baguette cristallo, diventano tracolle intrecciate a mano. Oro antico e oro platino, cristallo e rutenio impreziosiscono la proposta di borse ma contaminano anche la collezione delle calzature, l'altra anima di Rodo. I modelli giocano sui tacchi di varie altezze per forme sensuali ed eleganti, sia nei sandali che nelle décolleté. Anche i plateau in cuoio, guarniti da morbide nappe metallizzate e intrecciate, diventano dei must del guardaroba. (ANSA).