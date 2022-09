I giovani talenti della moda in mostra al Fashion Hub

(ANSA) - MILANO, 20 SET - I giovani talenti sono al centro del Fashion Hub inaugurato oggi all'Adi Museum di Milano da Camera Nazionale della Moda Italiana in apertura della Fashion Week. Madrina della serata, l'attrice Fiammetta Cicogna.

Durante la cerimonia di inaugurazione, il Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa e Monika Schaller, Executive Vice President of Corporate Communications, Responsibility and Brand at Deutsche Post DHL Group, hanno premiato i tre vincitori del Young Designer DHL Award, Endelea, Dhruv Kapoor e Gentile Catone, cui DHL fornirà un aiuto concreto nel loro processo di espansione nei mercati internazionali. Il vincitore del Kia Designers Award è invece Edoardo Terribilini, che ha avuto l'opportunità di curare il wrapping dell'auto KIA esposta all'esterno del Fashion Hub.

Il Fashion Hub, aperto per tutta la settimana della moda, ospita poi vari progetti, dai designer alla sesta edizione di Designer for the Planet, che mira a valorizzare il panorama della moda sostenibile italiana. (ANSA).