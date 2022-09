Husky rende omaggio a Re Carlo III e alla Regina Elisabetta

(ANSA) - ROMA, 20 SET - I volti di Re Carlo III e della Regina Elisabetta sono stati "areografati" come murales su due giacche da equitazione di Husky. Lo storico marchio inglese di proprietà di Alessandra e Saverio Moschillo, padre e figlia, rende omaggio alla monarchia britannica con due hacking jacket, le classiche trapuntate, che proprio i reali inglesi - come mostrano le foto d'archivio del brand con Lady Diana e Queen Elizabeth - amavano indossare nelle giornate di relax nella tenuta di Balmoral e nelle battute di caccia. Il brand lancia un' edizione speciale, intitolata The Queen, tributo alla Regina Elisabetta e a Re Carlo III. Le due giacche sono istoriate con i volti dei due sovrani, rielaborati come murales, con la tecnica a spruzzo dell'areografia, che le trasforma così in due opere di street art. (ANSA).