Anteprima festeggia 30 anni al parco

(ANSA) - MILANO, 20 SET - Usciranno dallo showroom di Corso Como avvolte da mantelli per prendere un autobus dedicato in Garibaldi e scendere al parco Sempione - dove sveleranno la collezione in passerella - le modelle di Anteprima, che festeggia 30 anni con uno show aperto a Milano, la città che ha adottato il brand fondato da Izumi Ogino.

Quella del prossimo 22 settembre alle 12.30 non sarà una sfilata qualunque, ma uno show aperto al pubblico, che potrà assistere liberamente al catwalk, proprio come gli addetti ai lavori. Oltre ai circa 200 posti seduti riservati agli invitati, infatti, chiunque vorrà potrà fermarsi al parco Sempione, sullo sfondo dell'Arena Civica, per guardare la sfilata dal vivo.

Vista la location, sarà tutto a bassissimo impatto ambientale, con sedute di design in carta che, dopo l'utilizzo per la sfilata, potranno essere portate via dagli ospiti per non avere scarti, ma dare una seconda vita agli oggetti di arredo.

In passerella, la collezione creata per il 30esimo anniversario del brand, che comprende una capsule collection in edizione limitata, creata in collaborazione con l'artista lombardo Marcello Morandini. La sfilata darà anche il via a un progetto formativo avviato da Anteprima con il Comune e le scuole di Milano, alle quali la maison donerà dei tessuti da utilizzare per gli studi. (ANSA).