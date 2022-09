Il Cuoio di Toscana Prize debutta alla fashion week

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Il Cuoio di Toscana Prize debutta alla settimana della moda di Milano, supportando i brand Act N1 e Cormio, che sfileranno in calendario con le calzature realizzate nei materiali ecosostenibili forniti dal Consorzio conciario presieduto da Antonio Quirici.

Il tutto attraverso il progetto Cuoio di Toscana Prize, che ha come obiettivo quello di supportare i giovani creativi e i progetti ecosostenibili. Nell'ambito di questa iniziativa, Cuoio di Toscana fornirà gratuitamente ai marchi la propria materia prima, il cuoio, sostenendo economicamente la produzione degli accessori, caratterizzati da una suola verde.

Cuoio di Toscana è un consorzio nato nel 1985 e rappresenta sette concerie dei distretti di San Miniato e Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa, che lavorano secondo criteri ecosostenibili.

"L'obiettivo del Consorzio - ha dichiarato il Presidente Antonio Quirici - è sostenere a 360° i designer di domani, dando un segnale chiaro al settore legato ai progetti sostenibili e alla tracciabilità della supply chain. I brand Act n°1 e Cormio potranno usufruire di una materia prima preziosa come il cuoio, sinonimo dell'eccellenza Made in Italy, per dare vita a creazioni speciali, caratterizzate dall'iconica suola verde, manifesto dei valori del Consorzio". (ANSA).