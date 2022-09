Gli abiti della collezione di Franca Sozzani diventano NFT

(ANSA) - MILANO, 19 SET - Venticinque fra i capi raccolti negli anni da Franca Sozzani sono stati trasformati in opere 3D dagli studenti del Biennio Specialistico in Fashion Design della NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, che hanno lavorato alla creazione di una collezione virtuale.

Le opere potranno essere acquistate sulla piattaforma SPIN di lablaco - metaverso NFT per i settori luxury, fashion, arte e cultura. Tutti i proventi verranno destinati al Franca Sozzani Fund for Preventive Genomics at Harvard Medical School.

Fino al 30 ottobre, gli artworks e i relativi abiti della storica direttrice di Vogue Italia saranno in esposizione e vendita presso la sede di Fondazione Sozzani, in via Enrico Tazzoli 3, a Milano. Qui verranno aperte le porte della collezione e i visitatori potranno scoprire la provenienza di ogni pezzo, dal momento che la tecnologia blockchain di SPIN traccia tutti i possessori che si susseguono nel tempo. (ANSA).