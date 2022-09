Seconda edizione Roma Jewelery Week dal 7 al 16 ottobre

(ANSA) - ROMA, 16 SET - Dall'Auditorium di Mecenate a Palazzo Ferrajoli, passando per il Maam e i rioni storici della capitale, torna in autunno la seconda edizione della Roma Jewelery Week, evento dedicato alla cultura del gioiello che ospita artisti provenienti da tutto il mondo. L'anteprima è prevista il 22 settembre, la conferenza stampa il 4 ottobre, l'opening il 7 ottobre. La manifestazione si protrarrà fino al 16 ottobre. La settimana si allarga per accogliere nuovi progetti e gode del patrocinio del Comune di Roma, del Municipio I Roma Capitale, della Camera di Commercio Italo-americana a New York. Promosso dall'associazione Incinque Open Art Monti. Alla seconda edizione parteciperanno oltre 150 i designer internazionali che esporranno le loro creazioni.

La manifestazione è ideata dall'architetto Monica Cecchini, curatrice e direttore del progetto, con la consulenza di Barbara Brocchi, creative manager, illustratrice, scrittrice, designer e coordinatrice del dipartimento di design del gioiello Ied-Roma, da Bianca Cappello docente, storica e critica del gioiello; con il contributo di Giorgia Zoppolato, di Laura Astrologo Porché, dell'artista Emanuele Leonardi.

Tante le novità di quest'anno, ad iniziare dal programma che partirà giovedì 22 settembre, con l'anteprima della seconda edizione della RJW: "Natura Inversa", la personale di Myriam Bottazzi nella Galleria Incinque Open Art Monti. La presentazione della seconda edizione e del programma ufficiale della RJW avrà luogo martedì 4 ottobre nella sala conferenze del Bettoja Hotel Mediterraneo di via Cavour. Protagonisti, ancora una volta, sono i jewelry designer provenienti da tutta Italia e dall'estero, gli orafi romani, atelier del gioiello, gallerie, accademie, scuole e associazioni.

Il tema del 2022 è "Grand Tour - I colori del viaggio", un omaggio all'epoca del Grand Tour settecentesco. Un nuovo concetto di Grand Tour volto anche a recuperare gli scambi culturali e i rapporti professionali e interpersonali. (ANSA).