In vetrina da Tiffany scultura giovane artista italiano

(ANSA) - CALTANISSETTA, 15 SET - Si chiama "Empatia" ed è una scultura dell'artista siciliano Francesco Vullo. L'opera è stata scelta da Tiffany & Co., una delle maison di gioielli più famose al mondo, per allestire le vetrine dei suoi store, a cominciare da quello di Manhattan, dove ieri è stata lanciata la nuova collezione "Lock". A fare da cornice ai gioielli, proprio la scultura del ventottenne originario di Caltanissetta: un lucchetto con due profili in ottone che si guardano, collegati dallo stesso arco.

La scultura è stata realizzata nel 2019 e a notarla è stata proprio l'azienda statunitense, famosa per collaborare con artisti visionari. "Sono stato contattato da loro - racconta Francesco Vullo -. Insieme al vicepresidente e al team creativo abbiamo lavorato sul design di questa nuova versione, che verrà utilizzata per le vetrine degli store di tutto il mondo".

Vullo da tempo abita a Milano, dove si è laureato allo Ied nel 2016. Specializzato in illustrazione digitale, ha lavorato come illustratore concettuale e art director per diversi anni. A partire dal 2019 si è avvicinato alla scultura, che adesso è diventata la sua occupazione principale. A Milano ha fatto diverse mostre, ma quella con Tiffany è la prima collaborazione artistica con un brand di livello mondiale. Alcune delle sue sculture possono essere ammirate sul suo profilo Instagram.

