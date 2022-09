In mostra opere finalisti Bulgari Contemporary Art Award

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Dopo essere state esposte al Padiglione Italia di Dubai, le opere dei due finalisti e del vincitore del Bulgari Contemporary Art Award, progetto sul tema dell'universo creativo del celebre gioielliere, finalizzato a promuovere i giovani artisti di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti, lanciato a luglio dell'anno scorso nella cornice di Expo 2020 Dubai e con il supporto del Padiglione Italia, approdano nello storico negozio Bulgari in via Condotti, a Roma, nella mostra, From Dubai to Rome: Art connects Beauty, in programma fino al 10 dicembre.

Il vincitore di questa prima edizione, l'artista Nima Nabavi, ama esplorare il connubio tra l'astrazione geometrica e il mondo della natura. Nella sua opera una cornice romboidale racchiude forme regolari dai vivaci colori sovrapposti tra loro dando vita a una composizione ipnotica.

L'opera del finalista Juma Al Haj è un dipinto dove i tre colori dominanti sono il rosso, il verde e il blu a rappresentare le tre pietre preziose principali, rubino, smeraldo e zaffiro, nonché una delle combinazioni cromatiche predilette da Bulgari, presente anche nella gioielleria tradizionale emiratina. Secondo finalista Kamal Alzubi si è cimentato con la scultura dando vita a un'opera di forma circolare che sembra essersi materializzata da un mondo lontano, il cui fascino misterioso evoca quello delle pietre più rare e preziose.

Il progetto, nato grazie alla collaborazione con Dubai Culture and Arts Authority è partito da un panel iniziale di 17 artisti scelti da Dubai Culture. Un pool di esperti ha selezionato tre finalisti mentre il 9 febbraio scorso il vincitore è stato decretato da una giuria internazionale composta tra gli altri dal ceo di Bulgari Jean-Christophe Babin e dalla Bulgari Brand Curator Lucia Boscaini, dal direttore generale di Dubai Culture, Hala Badri, coadiuvati dal curatore del Padiglione Italia Davide Rampello, dal direttore artistico del Maxxi Hou Hanru, dal direttore del Museo di Arte Contemporanea Castello di Rivoli di Torino Carolyn Christov Bakargiev. (ANSA).