Nuova partnership tra Bata e Stabilo

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Nuova partnership Bata e Stabilo con le nuove sneaker special edition Bata Kids che accompagna il back to school fino a dicembre. Le nuove sneackers sono unisex e abbinate alla confezione di sei matitoni multiuso colorati Stabilo per personalizzare la propria scarpa.

Inoltre, Bata, da sempre pioniera di una filosofia sostenibile attenta alle persone, attraverso il Bata Children's Program, attivo dal 2011, ha scelto di sostenere con una donazione la Cooperativa Vite Vere Down D.A.D.I.; quest'ultima impegnata a promuovere e supportare il processo di crescita e benessere di bambini e ragazzi con sindrome di Down e disabilità intellettiva. (ANSA).