Alessandro Michele (Gucci) firma abiti per video di Bjork

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha disegnato due abiti per "Ovule", il video del singolo di Bjork diretto da Nick Knight, online da oggi. Il singolo è estratto da "Fossora", il nuovo album di Bjork in uscita il prossimo 30 settembre, prodotto da One Little Independent Records. Continua così il dialogo creativo tra Bjork e Alessandro Michele, dopo la co-direzione del video musicale di "The Gate" nel 2017. Per Ovule, il direttore creativo ha creato due costumi one of a kind ispirati dall'intensità della musica e dall'ecletticità del video. Per celebrare la creazione degli abiti, Gucci lancia uno speciale video del making of, in cui svela il processo sartoriale e la sua segreta magia. Il video, diretto da Tommaso Arnaldi, mostra gli artigiani di Gucci applicare le frange in paillettes ricamate a mano e i profili in cristalli su uno degli abiti creati appositamente. Le scene svelano tutti i piccoli dettagli e gesti che riflettono la dedizione e la cura che questa sapiente manualità richiede e culminano nella rivelazione dell'abito nella sua interezza. (ANSA).