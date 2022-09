A New York il matrimonio d'estate di Chiara Boni

(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - Dopo due anni e mezzo di Covid in tutto il mondo ci si sposa di nuovo e Chiara Boni ha invitato i suoi ospiti a un matrimonio d'estate: siamo nel cuore di Manhattan ma potremmo essere nella Firenze della stilista, in una chiesetta sulle colline del Chianti, o in un giardino della Val d'Orcia dove la serie 'Succession', che domenica ha spopolato agli Emmy, ha portato la famiglia del tycoon Logan Roy per la sua ultima stagione.

Dodici spose in bianco, il velo in capo o un semplice 'fascinator', hanno chiuso la sfilata SS 2023 nella gallery degli Spring Studios, precedute dalle invitate in abiti romantici che celebrano la femminilita'. Un ricco parterre di ospiti tra cui Paola Torrente, Carole Radziwill, Serena Kerrigan, Melissa Gorga, Sara Gore e Sydney Sadick ha sostenuto la stilista fiorentina di base a Milano nel suo ritorno a New York. Un'atmosfera di festa, aiutata dalla colonna sonora composta da Thomas Constantin mixando marce nuziali classiche e la voce suadente di Anita Ekberg con la parola 'amore' fino alla disco music, ha accompagnato la passerella della nuova linea caratterizzata da colori che vanno dalle tenui tonalità del bianco, ai colori sorbetto tra cui tuberosa e lavanda, fino a tocchi di turchese e di nero mentre le stampe floreali si intrecciano tra loro creando degli effetti caleidoscopici. Tra fiori romantici, lurex e ricami di paillettes il mood festoso ed elegante è esaltato dagli accessori: guanti chic di Sermoneta e grandi cappelli sofisticati che attirano l'attenzione. La sfilata si e' chiusa con l'arrivo delle spose: le 'smart brides' della designer fiorentina hanno percorso la navata in lungo o corto o tailleur pantaloni, abiti candidi che esaltano la figura con un tocco consapevole di sexy. (ANSA).