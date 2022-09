Philosophy lancia contest per entrare alla sua sfilata

(ANSA) - MILANO, 12 SET - Per la prima volta, Philosophy di Lorenzo Serafini apre le porte del suo show ai propri follower.

Da oggi lunedì 12 Settembre, il brand, parte del Gruppo Aeffe, lancia infatti un contest attraverso il proprio account Instagram mettendo in palio 5 biglietti per lo show Primavera/Estate 2023 in programma il 24 settembre 2022 alle 17 presso Palazzo Mezzanotte, durante la fashion week.

I follower del marchio sono chiamati a scegliere la propria foto preferita dal feed dell'account @philosophyofficial e a ripostarla nelle proprie stories taggando il brand e usando l'hashtag #PhilosophyGuest. Il giorno 19 settembre, data di conclusione del contest, Philosophy estrarrà i cinque vincitori del concorso, che avranno la possibilità di partecipare dal vivo alla sfilata. (ANSA).