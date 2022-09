La Dea Roma di Biagiotti sfila in piazza del Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Piazza del Campidoglio torna ad essere il set della sfilata Primavera/Estate 2023 di Laura Biagiotti. Un defilé a cui partecipa anche la top model brasiliana di origini italiane Isabeli Fontana, che apre e chiude la collezione assieme ad altre sei modelle in uno spettacolo finale di giochi di luci e proiezioni artistiche.

Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e ceo dell'omonimo gruppo, ha voluto ribadire il suo "Amor per Roma" con un ennesimo atto di mecenatismo, che viene presentato assieme alla sfilata in una conferenza stampa in Campidoglio. Presenti alla serata, presentata da Caterina Balivo, oltre alla stilista e a Isabeli Fontana, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Moda Alessandro Onorato. Dopo aver restituito all'originale bellezza la Scala Cordonata del Campidoglio disegnata da Michelangelo e i Due Dioscuri che la custodiscono, stavolta il Gruppo Biagiotti assieme al Gruppo Intesa Sanpaolo, finanzierà il restauro della Fontana della Dea Roma. Un intervento che partirà il 19 settembre e in 150 giorni, è stato spiegato, restituirà alla sua originale bellezza la fontana. I lavori vedranno il restauro conservativo delle superfici marmoree delle vasche e del prospetto architettonico; il restauro della statua della Dea Roma e del suo basamento in marmi di riuso; il ripristino dell'impermeabilizzazione delle vasche; la sistemazione della pavimentazione in sampietrini; la revisione dell'impianto idrico e del sistema di scarico della fontana. "Tornare in Piazza del Campidoglio, con un format innovativo - ha detto Lavinia Biagiotti Cigna - mostra che la moda, come Roma, ruota attorno a qualcosa che supera il tempo e le generazioni, li plasma e li ricrea. L'evento è un dialogo mai tessuto prima tra moda, arte, cultura e golf. È la nascita uno stile nuovo fatto di ricerca e sostenuto dall'attitudine del brand a costruire bellezza non solo con la moda, ma anche con atti di mecenatismo e con la creazione di valore sul territorio".

La collezione che sarà presentata in video in chiusura della Milano Fashion Week il 25 settembre, sublima le icone della Città Eterna, a cui si aggiunge una contaminazione con il mondo del golf. (ANSA).