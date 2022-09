Marni, l'energia del sole sotto il ponte di Brooklyn

(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - L'energia del sole sotto il ponte di Brooklyn, dal tramonto all'alba, per la Generation Z in moto perpetuo. "Ogni tramonto e' anche un'alba. Il sole non tramonta mai davvero da qualche parte ma ovunque, sempre, a seconda di chi guarda. Se sei nel posto giusto al momento giusto pui fare tu un tramonto", ha detto Francesco Risso, il 39enne creativo da sei anni al timone di Marni. Il sole e' tramontato da poco all'angolo tra Jay e Water mentre la luna quasi piena si alza sopra il ponte di Brooklyn.

La colonna sonora del britannico Dev Hynes suonata da una piccola orchestra d'archi con anche Francesco al violoncello fa da contrappunto al frastuono dei treni che passano sulla testa, mentre si susseguono, in un labirinto tra gli invitati seduti in apparente disordine su sgabelli da bar, i capi della collezione in un arcobaleno di colori, dal rosso fuoco all'arancio e al giallo al verde, il blu, l'indaco e il violetto. Sono i colori di una giornata nella campagna italiana che hanno ispirato il murale di Flaminia Veronese davanti a cui sono sfilate le star dello show "primavera-estate 2023, volume 2". Doja Cat, Kendall Jenner, Madonna 64enne risquee in reggiseno e calze a rete con in mano l'eterno spinello, i rapper Iann Dior e Flo Milli e tanti altri, molti vestiti in Marni vintage grazie a un trunk show di capi di archivio, erano accorsi ad applaudire l'ultimo sforzo creativo di Risso.

"Volevo esplorare, vedere cose da una diversa prospettiva. Da quando l'America ha riaperto i confini sono stato qui una ventina di volte", ha spiegato Risso una delle ragioni dello spostamento momentaneo da Milano a New York. Il corpo e' il protagonista della collezione in tutte le possibili declinazioni di colore, forma e genere. Risso sta ancora valutando dove l'esplorazione del mondo cominciata durante il lockdown con le sfilate in varie citta' del globo da Detroit a Dakar lo portera' nella prossima stagione. Lo stilista non ha fretta di tornare a Milano se non nel 2024 quando Marni compira' 30 anni: "Se vuoi essere al posto giusto, al momento giusto, tutto il tempo, devi continuare a muoverti". (ANSA).