Marco Bizzarri agli studenti, riconoscete le opportunità

(ANSA) - MILANO, 09 SET - "Cercate sempre di capire dove vi trovate. Sappiate riconoscere le opportunità e quando potete, restituite quello che avete ricevuto": è l'invito fatto in Piazza Maggiore, a Bologna, dal Presidente e CEO di Gucci, Marco Bizzarri, agli oltre 800 studenti dei Master Universitari e dei Master Executive nel Commencement Speech per la Graduation Master Class 2022 della Bologna Business School.

"Sono particolarmente emozionato oggi di essere di fronte a tutti voi, qui in Piazza Maggiore a Bologna; una città che mi ha formato professionalmente per 18 anni" ha esordito Bizzarri, raccontando poi ai ragazzi la sua storia, quella "di un ragazzo, nato in una famiglia modesta, a Rubiera, un paese di 10.000 abitanti a 50 chilometri da qui, patria delle piastrelle e del Lambrusco che è diventato CEO del brand italiano più famoso al mondo". Bizzarri ha rassicurato i futuri manager, raccontando la sua storia: "non avevo idea di cosa volessi fare da grande" ma "non credo sia poi così vero pensare che per arrivare da qualche parte ti sia necessario conoscere in anticipo la meta".

Un invito ad essere sempre aperti e ricettivi, in un percorso, in cui rassicura "non ti senti mai pronto" alle novità cui la vita ti mette davanti, ma aggiunge "questo senso di inadeguatezza di cui vi parlo però non vi deve precludere dall'accettare nuove sfide".

Nel concludere Bizzarri ha rivolto ai giovani un augurio: "cercate se vi è possibile di stare vicino a persone che vi vogliono bene, che vogliono il meglio per voi" e ha aggiunto: il mio è "un viaggio che ho fatto insieme a tante persone che hanno creduto in me e nel sogno di Gucci e lo hanno vissuto e sentito come abbiamo fatto io e Alessandro. In 8 anni abbiamo quasi triplicato il fatturato e siamo passati da 10 mila a più di 20 mila dipendenti in tutto il mondo, con un posizionamento unico nel mondo della moda. E sono certo il futuro ci riserverà ancora molto di cui stupirci". (ANSA).