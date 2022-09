Armani apre negozio in Galleria a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 SET - Il Gruppo Armani annuncia l'apertura di un nuovo punto vendita Giorgio Armani in Galleria Vittorio Emanuele II, 61 a Milano. Lo spazio ospiterà l'offerta completa della collezione Giorgio Armani uomo e donna e si affianca alla boutique di via Sant'Andrea.

La boutique si sviluppa su una superficie di circa 300 metri quadri distribuiti su due piani e presenta un concept studiato da Giorgio Armani in collaborazione con il suo team di architetti nel pieno rispetto - spiega una nota - del contesto storico in cui è inserito. Seguendo un intento conservativo, quindi sostenibile, il pavimento originario - restaurato - di marmi e mosaici dalla Galleria prosegue all'interno del negozio, in una continuità visiva, enfatizzata dalle pareti che presentano la finitura in calce del Brenta, tipica del periodo.

(ANSA).