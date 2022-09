Regina: Donatella Versace, ci ha mostrato come vivere

(ANSA) - ROMA, 08 SET - "Abbiamo perso una delle più grandi donne del mondo. Sua Maestà la Regina Elisabetta II ci ha mostrato come vivere le nostre vite. Viveva con grazia, forza, duro lavoro, lealtà e gentilezza. È stata un'ispirazione per tutti noi. Invio le mie profonde e personali condoglianze a tutta la famiglia reale". Così Donatella Versace, che più volte ha mostrato la sua ammirazione per la Regina Elisabetta dichiarando che avrebbe desiderato vestirla in stile Versace.

