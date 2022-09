Lo stile dell'Accademia dei Sartori a piazza del Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Lo "Stile Sartoriale" dei maestri dell'Accademia Nazionale dei Sartori sfilerà il 17 settembre in piazza del Campidoglio a Roma. L'edizione 2022 dell'evento, che ogni anno l'Accademia dei maestri sarti organizza per celebrare la tradizione sartoriale italiana, riveste particolare importanza perché l'Accademia festeggia 75 anni di attività.

La sfilata con premiazioni avrà luogo "simbolicamente" in Piazza del Campidoglio, a Roma, dove nel 1575 nacque e fu attiva per alcuni secoli l'Universitas Sutorum, la cui eredità è stata raccolta proprio dai Sartori. L'evento è stato possibile grazie alla collaborazione del presidente dell'Accademia Gaetano Aloisio con l'Assessorato al Turismo, Grandi Eventi e Moda del Comune di Roma, guidato da Alessandro Onorato, che ha accolto l'invito a dare risalto allo storico legame tra Roma e il mondo dell'alta sartoria, che da sempre costituisce il nucleo del made in Italy.

La sfilata si terrà a chiusura di due giorni di importanti convegni che si terranno a Villa Malta e ch affronteranno temi legati alla professione del sarto, un mestiere in evoluzione e che sempre più offre grandi opportunità di carriera, anche internazionale, ai giovani.

Il defilè che celebra Roma, culla della grande sartoria, sarà divisa in tre momenti: la presentazione delle collezioni di grandi maestri sarti senior, quella dei maestri sarti junior, under 35 e le 10 migliore promesse nella sartoria da donna (Manichino d'oro). (ANSA).