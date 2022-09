Jude e Raff Law protagonisti campagna Brioni

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Padre e figlio, Jude e Raff Law sono i protagonisti della nuova campagna per la collezione Autunno/Inverno di Brioni. Nella seconda campagna pubblicitaria che li lega alla maison, il duo è ritratto fuori dalle scene, al di là dei riflettori, in un contesto distintivo e più personale che celebra il loro carisma naturale e la maestria artigianale di Brioni. Scattata a Londra dalla fotografa Annemarieke van Drimmelen, la serie di ritratti che compone la campagna si distingue per un'atmosfera intima, enfatizzando l'autenticità del legame tra gli attori.

Nelle foto vengono proposti capi sartoriali e iconici come la giacca-camicia Vagabond, un caposaldo che mostra la nuova liason tra formale e casual. Tutto riflette la filosofia di Brioni di un guardaroba senza tempo orientato alla leggerezza, alla fluidità e al comfort.

"Jude e Raff - ha commentato Norbert Stumpfl, design director Brioni- hanno confermato di essere il perfetto fit per Brioni, entrambi rappresentano aspetti diversi di ciò che significa essere un gentleman moderno, ciascuno a suo modo".

"Per il nostro secondo capitolo con Brioni, è stato un piacere collaborare con Annemarieke per mostrate un lato più personale della mia relazione con Raff. Ci siamo sentiti così a nostro agio, sul set, e nei vestiti". "Amo la narrazione di questa campagna - ha aggiunto Raff - perché mostra un altro aspetto del legame sia con mio padre che con gli abiti che indossavo naturalmente". (ANSA).