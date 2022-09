Bradley Cooper nuovo ambassador Louis Vuitton

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Hollywood domina il mercato pubblicitario della moda: Bradley Cooper è il nuovo ambassador della maison Louis Vuitton. Il celebre attore e regista debutta con la maison francese come nuovo volto dell'orologio da polso Tambour, che celebra quest'anno il suo 20/o anniversario. Nella sua prima campagna per la maison, Cooper interpreta il Tambour Twenty, un'edizione limitata da collezione del segnatempo, con uno speciale video della campagna diretto del regista premio Oscar Damien Chazelle e le immagini del fotografo Boo George. Il video racconta un'odissea parallela di uomo e di un ragazzo, che conduce dalla foresta lussureggiante alla giungla urbana, dalle infinite possibilità dell'immaginazione a un sogno realizzato, ambientato tra le strade e lo skyline di New York, all'ombra dell'iconico Chrysler Building. Cooper è uno degli attori più affermati di Hollywood, con nove nomination all'Oscar e riconoscimenti in tutto il mondo. Il suo progetto più recente come regista, protagonista, co-sceneggiatore e produttore è "Maestro", una storia che racconta il matrimonio del leggendario direttore d'orchestra, Leonard Bernstein con Felicia Montealegre. Il film è attualmente in produzione e uscirà nel 2023. Presentato per la prima volta nel 2002, l'orologio Tambour è realizzato ne La Fabrique du Temps Louis Vuitton, in Svizzera.

Le sue linee distintive e la sua forma innovativa, con una cassa rotonda scolpita da un unico pezzo di metallo ancorato alle corone applicate, fecero colpo. Nel 2022, il Tambour Twenty rende omaggio al modello originale riprendendo i suoi codici, una cassa profonda e svasata da 41,5 mm, con quadrante marrone con finitura spazzolata, cronografo giallo, lancette e le lettere incise Louis Vuitton che fiancheggiano la cassa. (ANSA).