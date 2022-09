Billie Eilish nuova testimonial Gucci Eyewear

(ANSA) - ROMA, 07 SET - La nuova campagna Gucci Eyewear mostra una serie di immagini oniriche e un video girato con atmosfere retrò su un viaggio in macchina al fianco di Billie Eilish. Considerata da molti la voce della sua generazione, la pluripremiata cantautrice rappresenta i valori emblematici della maison che incoraggiano l'autenticità e l'espressione di sé. Nella nuova campagna, l'artista coinvolge lo spettatore in un viaggio ricco di suspense, attraverso scatti che riflettono appieno il suo stile. Con un richiamo all'atmosfera tipica dei film noir, la campagna per il secondo lancio della collezione Gucci Eyewear 2022 assume un approccio visivo caratterizzato da composizioni dinamiche, colori pieni e contrasti di luci e ombre. Il tema esplora l'idea che le automobili possano essere intese come estensioni metaforiche di chi le guida, rivelandone intenzioni, motivazioni e personalità. Nella prima immagine, Billie Eilish indossa occhiali da sole dalla forma caravan in acetato nero, decorati con il logo Gucci in lettere dorate. Negli altri scatti, l'artista indossa un design cat-eye rosa e un paio di occhiali a mascherina in stile anni '80, oversize, impreziositi dal logo Gucci in lettere sulle aste. Con la direzione creativa di Alessandro Michele ha lavorato, come art direction, Lina Kutsovskaya presso Be Good Studios. Direttore della fotografia Harley Weir. (ANSA).