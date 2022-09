Gas: Edison, aumenta quota Gnl in portafoglio acquisti

(ANSA) - MILANO, 06 SET - Edison punta a diversificare le fonti di approvigionamento del gas naturale aumentando la quota di Gnl, ossia il metano liquefatto che viaggia su nave. Lo ha annunciato il Gruppo di Foro Buonaparte in occasione della fiera Gastech in corso a Milano. In particolare Edison ha "avviato una revisione del proprio portafoglio di contratti gas, per accrescere ulteriormente la diversificazione delle fonti e, in prospettiva, limitare i rischi legati alla continuità degli afflussi tramite gasdotto dai Paesi più esposti a crisi e tensioni interne", si legge in una nota. Il Gruppo spiega poi che "sta lavorando per bilanciare il proprio portafoglio di approvvigionamento, attraverso una quota crescente di Gnl".

L'obiettivo di Edison è di "mantenere e rafforzare la propria posizione in Italia sulla catena del valore del gas naturale, con cui soddisfa circa il 20% del fabbisogno". Una posizione che il Gruppo definisce "unica" grazie ad attività che vanno dall'importazione e stoccaggio fino alla distribuzione e vendita. Edison ha un portafoglio a lungo termine "ampio e diversificato per Paesi", con rotte di approvvigionamento con il Qatar (6,4 miliardi di metri cubi), la Libia (4 miliardi), l'Algeria (1 miliardo) e l'Azerbaijan (1 miliardo). Edison utilizza poi l'80% della capacità del rigassificatore Adriatic Lng, al largo di Porto Levante (Rovigo), un'isola artificale realizzata da Edison nel 2008. (ANSA).