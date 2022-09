Da Blauer Usa una T-shirt contro il cyberbullismo

(ANSA) - ROMA, 06 SET - L'azienda Fgf Industry, da sempre sensibile a temi sociali, ha scelto di supportare attraverso il marchio Blauer Usa, Social Warning, un progetto del Movimento Etico Digitale fondato dal social media coach Davide Dal Maso.

L'obiettivo è rendere consapevoli delle problematiche dei social, attraverso una rete capillare di formatori-volontari in tutta Italia, ragazzi e genitori che vengono invitati da scuole e università a trattare un argomento così presente nella vita di tutti noi.

Per questo progetto fa scendere in campo un testimonial d'eccezione, Teddy Blauer, l'orsetto poliziotto che, da qualche anno, accompagna tutte le collaborazioni charity del brand. In questo caso la sua missione sarà quella di porre l'attenzione su un argomento, purtroppo, sempre più attuale: il cyberbullismo.

La T-shirt di Blauer Usa vede protagonista anche graficamente, accanto al logo Social Warning e il claim #cittadinidigitali, l'orsetto Teddy Blauer. Le magliette sono già indossate da tutti i volontari-formatori di Social Warning durante la loro attività di sensibilizzazione sui temi dei rischi e potenzialità del web nelle scuole di tutta Italia con studenti e genitori, mentre saranno inserite nella collezione Blauer Fall/Winter 22 e parte del ricavato sarà devoluto all'associazione per supportarla nelle prossime iniziative e attività. (ANSA).