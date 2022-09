Brooklyn Peltz Beckham in posa per Pepe Jeans London

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Pepe Jeans London lancia la nuova campagna menswear Autunno/Inverno, quarto capitolo della sua collaborazione con la giovane icona britannica Brooklyn Peltz Beckham. Si chiama "Caught on Camera", ed è il concept anche della nuova campagna Autunno/Inverno della collezione donna, che vede protagoniste due stelle nascenti nate a Londra, l'attrice Daisy Jelley e la modella, content creator e imprenditrice Sarah Lysander.

La campagna è stata girata nella biblioteca di uno dei più antichi hotel di Londra, dove Brooklyn, Daisy e Sarah immaginano cosa farebbero se potessero entrare di nascosto nello storico palazzo, e inosservati potessero scatenarsi per poi scappare nelle vie di Londra. Attraverso le immagini scattate dal fotografo di moda "new-gen" Josh Olins e i video diretti da Isabella Di Stefano (che ha anche co-ideato il concept della campagna), la collezione esprime un British Style senza tempo, traendo ispirazione dalle uniformi college old-school e creando look freschi e moderni dallo spirito irriverente. (ANSA).