Moda: ITS intercetta talenti, in mostra 20 anni creatività

(ANSA) - TRIESTE, 01 SET - Trieste città della creatività: è uno degli slogan dell'edizione 2022 del Contest internazionale ITS-International Talent Support, che si terrà il 9 e 10 settembre al Salone degli Incanti e che fungerà da trampolino di lancio per l'anteprima della "Its Arcademy", svelando ai partecipanti "The First Exhibition: 20 years of contemporary fashion evolution", la mostra che gode del patrocinio del Ministero dei Beni culturali e che sarà aperta al pubblico a primavera 2023. L'iniziativa è stata presentata oggi.

A distanza di vent'anni dalla prima edizione di ITS Contest - fondato da Barbara Franchin e nato come fucina di nuovi talenti della moda - una mostra riunirà in anteprima, come spiega il curatore Olivier Saillard, storico della moda ed ex direttore del Palais Galliera di Parigi, "i pezzi più significativi degli stilisti emergenti, alcuni dei quali oggi lavorano per importanti case di moda. Per mantenere l'emozione della prima visione di un'opera è stato scelto di presentare le creazioni dei finalisti e vincitori del passato, esponendole nelle casse che solitamente trasportano e proteggono le opere d'arte in viaggio". La collezione custodisce "più di 14.359 portfolio, 1.077 abiti, 160 accessori, 118 gioielli e oltre 700 progetti fotografici e diventa il primo museo della moda interamente dedicato alle forme e alle espressioni più contemporanee della nostra epoca".

L'Arcademy sarà sostenuta da Generali attraverso il progetto 'Generali ensures the Future of the Collection' di durata triennale (2022-2024), che prevede un impegno a favore della conservazione e del restauro, dell'acquisizione, valutazione e assicurazione delle opere dell'archivio ventennale di ITS, inteso come spazio espositivo, percorso educativo e centro di formazione. (ANSA).