Stella McCartney, autunno anni Settanta ma vegani

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - E' una donna dei nostri giorni dallo spirito hippie, ribelle. Un lato che emerge dalla scelta di indossare stivali da cowgirl modello texani, rigorosamente vegani, portati con morbidi abiti di maglia di lana tracciabile e rigenerata. Oppure, dal preferire il cappotto di lana pelosa bordato di frange. Ma è anche una nostalgica della libertà degli anni Settanta, che indossa volentieri il tailleur in velluto a coste, con giacca e pantaloni scampanati. Mentre per la sera, tanto per rimanere nello stile dei favolosi Seventies, alterna completi con pantaloni palazzo a leggere tute leopardate. E' questa la nuova lady disegnata dalla nuova collezione per l'autunno di Stella McCartney, che riflette stati d'animo diversi, orientati fluidamente tra struttura e morbidezza, eccentricità e glamour. I capi preferiti di Stella sono rivisitati con spirito d'evasione, mentre inaspettati dettagli avvolgono il corpo, sottolineandone le forme. Il 72/ della collezione è stato realizzato con materiali responsabili.

(ANSA).